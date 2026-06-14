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Accident în noapte cu doi răniți la Dărmănești după ce un șofer beat a intrat cu mașina în șanț


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Un accident rutier provocat de consumul de alcool s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DJ 209D, în apropiere de localitatea Dărmănești.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, în noaptea de sâmbătă spre duminică în jurul orei 04:18, un bărbat aflat la volanul unui autoturism Dacia Logan, care se deplasa dinspre Costâna către DN 2, a pierdut controlul vehiculului la km 21+626,5 m. Pe fondul consumului de alcool, șoferul a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu malul șanțului de beton destinat colectării apei pluviale.

În urma impactului au fost rănite două persoane: conducătorul auto și un pasager care se afla pe bancheta din spate. Ambii au fost transportați de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Diagnosticul medical a stabilit traumatisme ușoare: TCC (traumatism cranio-cerebral) ușor și contuzii pentru ambii ocupanți, pasagerul prezentând și semne de intoxicație cu alcool.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. (1) și (4) Cod Penal) și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. (1) Cod Penal).


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