Cod Galben de vânt puternic și vijelii în zona de munte a județului Suceava. Instabilitate atmosferică accentuată duminică după amiaza

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă astăzi, în intervalul orar 12:00 – 21:00, care vizează și județul Suceava, în special zona de munte.

Potrivit avertizării, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zonele de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-80 km/h, iar izolat vor fi rafale de până la 90 km/h. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii.

De asemenea, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat 30-40 l/mp.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă și în următoarele zile, cu posibile noi avertizări.