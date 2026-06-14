Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra fotbalului sucevean: Dacă îi arunci din barca fotbalului sucevean tocmai pe cei care au luptat pentru victorii, nu faci nimic bun

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Organizația Foaie Verde din Bucovina a lansat un comunicat de presă în care solicită modificări la nivelul conducerii Băncii Naționale a României (BNR) și subliniază importanța unei abordări armonioase în dezvoltarea fotbalului local.

Potrivit comunicatului, coordonatorul Dan Acibotăriță consideră că mandatul lung al guvernatorului Mugur Isărescu – aflat la conducerea BNR de peste 36 de ani – nu mai este în concordanță cu principiile democratice europene. La 76 de ani, Isărescu este descris ca un „simbol al unui dictator perfect”, iar menținerea sa pe același post ar contraveni spiritului rotației puterii și limitării mandatelor.

„Nu se poate ca un singur individ să conducă destinele banilor din România timp de 36 de ani. România acceptă un om la o vârstă înaintată să stea pe același post, iar statul român nu dă semne că vrea să aplice o schimbare”, se arată în comunicat.

De asemenea, organizația atrage atenția asupra unei alte „ciudățenii” de la BNR: consilierul Adrian Vasilescu, în vârstă de 90 de ani, care continuă să activeze în instituție.

Mesaj pentru fotbalul sucevean

Comunicatul face apoi tranziția către sportul local, apreciind evoluția fotbalului sucevean după venirea lui Vasile Rîmbu la conducerea Primăriei Suceava.

„Fotbalul sucevean a crescut frumos. Și mai poate crește! Totul depinde de modul cum este tratat. Dacă îi arunci din barca fotbalului sucevean tocmai pe cei care au luptat pentru victorii, nu faci nimic bun”, transmite Dan Acibotăriță.

Organizația subliniază că un fotbal de calitate nu se poate construi fără finanțare consistentă și fără susținerea suporterilor, pledând pentru armonie între toate componentele: administrație, cluburi, jucători și fani.

„Fără bani nu poți construi un fotbal de calitate. Cum la fel, fotbal fără suporteri nu există. Trebuie să fie o armonie bună!”, se precizează în comunicat.