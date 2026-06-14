Poliția atenționează privind o nouă fraudă sofisticată! Falși inspectori ANAF și falși reprezentanți bancar fură zeci de mii de lei de la firme și persoane fizice

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În ultima perioadă, tot mai multe persoane fizice și administratori de firme sunt ținta unei fraude sofisticate în care infractorii se folosesc de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unor bănci pentru a induce în eroare victimele și a le fura banii, a atenționat Poliția Română.

Potrivit sursei citate, numărul cazurilor este în creștere la nivel național, iar autorii și-au perfecționat metodele, exploatând încrederea cetățenilor în instituțiile statului și promisiunea unor rambursări de TVA sau restituiri de sume.

Cum funcționează schema

Totul începe cu un apel telefonic în care persoana se prezintă drept inspector ANAF. Victima este informată că are de primit o rambursare consistentă, un sold favorabil sau o sumă achitată în plus. Pentru a câștiga încredere, escrocii solicită detalii aparent inofensive: banca unde sunt conturile, datele persoanei responsabile sau numărul de telefon al administratorului.

Ulterior, victima este contactată de o a doua persoană care pretinde că reprezintă banca. Aceasta cere accesarea unor link-uri, autentificarea în internet banking sau autorizarea unor operațiuni „pentru validarea rambursării”. În etapa finală, victimei i se cere să transfere temporar banii din contul firmei într-un „cont colector” controlat de infractori, sub pretextul că astfel se va procesa rambursarea. Odată transferați, banii dispar rapid.

În multe cazuri, sunt folosite și e-mailuri false care imită perfect site-ul ANAF sau al băncii, link-uri frauduloase și un limbaj tehnic profesionist pentru a crea urgență.

Exemple concrete de prejudicii

Un administrator de firmă a pierdut aproximativ 400.000 de lei .

. Alt caz: prejudiciu de 86.000 de lei .

. Un alt administrator a fost păgubit cu 119.950 de lei.

Semne de alarmă

Sunteți contactat telefonic și vi se spune că aveți bani de primit de la ANAF.

Vi se solicită date bancare, coduri de acces sau autorizări prin telefon.

Primiți link-uri pentru „confirmarea” sau „validarea” contului.

Sunteți presat să acționați urgent.

Vi se cere să transferați bani într-un cont intermediar.

Ce trebuie să faceți pentru a vă proteja

ANAF nu solicită niciodată date bancare sau transferuri prin telefon. Nu accesați link-uri primite din surse nesigure și nu introduceți date sensibile pe site-uri dubioase. Verificați orice informație exclusiv prin Spațiul Privat Virtual (SPV) de pe site-ul oficial ANAF. Dacă aveți dubii, închideți apelul și contactați banca sau ANAF prin canalele oficiale. Actualizați permanent aplicațiile, folosiți antivirus și activați autentificarea în doi pași. Raportați imediat orice tentativă suspectă la Poliție și la ANAF.

Poliția Română atrage atenția că nicio instituție publică sau bancă legitimă nu va cere transferarea banilor într-un „cont colector” pentru o rambursare fiscală.

Vigilența și verificarea informațiilor prin surse oficiale rămân cele mai eficiente modalități de protecție. Dacă ați fost contactat sau ați căzut victimă unei astfel de tentative, sesizați de urgență Poliția Română.