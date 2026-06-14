Șofer din Păltinoasa, depistat beat la volan pe drumul spre Gura Humorului: alcoolemie de peste 1 mg/l

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Un bărbat de 31 de ani a fost prins în noaptea de sâmbătă spre duminică conducând sub influența alcoolului pe DN 17 pe tronsonul ce leagă Păltinoasa de Gura Humorului.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în jurul orei 00:55, echipajul de poliție rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, aflat într-o acțiune de prevenire a conducerii sub influența alcoolului, a observat un autoturism Dacia care circula haotic. Polițiștii au oprit imediat vehiculul în zona Ziretto, folosind semnalele acustice și luminoase.

La volan a fost identificat un bărbat de 31 de ani, din comuna Păltinoasa. Deoarece conducătorul auto emana puternic miros de băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.