Nicușor Dan încearcă acum cu liberalul Adrian Veștea să formeze un guvern după eșecul cu desemnarea lui Tomac pentru prim ministru

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Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea, vicepreședinte PNL și fost ministru al Dezvoltării, în funcția de Prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat.

Declarația a fost făcută la Palatul Cotroceni. „Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative – a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de succes. Este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, așa cum a demonstrat prin succesul aeroportului din Brașov”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului l-a descris pe Adrian Veștea ca fiind „o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, de dialog și cu experiență solidă în gestionarea bugetelor”. Nicușor Dan i-a mulțumit totodată lui Eugen Tomac pentru „seriozitatea, asumarea și responsabilitatea” demonstrate în ultimele zile.

Noul premier desemnat a acceptat mandatul și a subliniat că vine cu o experiență de 30 de ani în PNL, de la consilier local la primar, președinte de Consiliu Județean și ministru al Dezvoltării. „Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor”, a afirmat Veștea.

El și-a exprimat intenția de a forma rapid un guvern politic, axat pe reforme reale, menținerea direcției pro-occidentale a României și accelerarea dezvoltării. Printre prioritățile anunțate se numără finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru consolidarea securității naționale.

„Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament”, a precizat Adrian Veștea.

Fostul premier desemnat, Eugen Tomac, și-a exprimat regretul că nu a reușit să obțină sprijinul necesar din partea tuturor partidelor democratice. „Am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor”, a declarat Tomac, mulțumind celor care acceptaseră să facă parte din echipa sa guvernamentală și urându-i succes lui Adrian Veștea.

Președintele Nicușor Dan a mulțumit, de asemenea, tuturor candidaților propuși pentru funcțiile ministeriale, subliniind calitatea și curajul acestora de a se implica în slujba cetățenilor.

Această nouă desemnare de prim ministru survine într-un context politic tensionat, după ce încercarea inițială de formare a guvernului condus de Eugen Tomac nu a reușit să obțină susținerea parlamentară necesară.