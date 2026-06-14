Marian Bordeianu, despre înlocuirea sa de la Cetatea 1932 Suceava: „Mi-am atins obiectivul, dar nu accept să fiu tras pe linie moartă”

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Marian Bordeianu, omul care a construit de la zero și a dus echipa Cetatea 1932 Suceava din Liga a IV-a până în Liga a II-a, a vorbit pe larg despre decizia conducerii clubului de a-l înlocui din funcția de președinte executiv cu Ciprian Anton.

Într-un interviu acordat sâmbătă pentru News Bucovina, Bordeianu a confirmat că a fost înlocuit în urma unei ședințe în care i s-a comunicat că nu mai este considerat potrivit pentru nivelul Ligii a II-a.

„Au considerat că n-aș mai face față. Au găsit un om mai competent – Ciprian Anton”, a declarat el.

Bordeianu a arătat că nu i se reproșează nimic legat de rezultate, ci aspecte colaterale. El a reamintit că a înființat clubul de la zero, stabilind siglă, culori și construind lotul pas cu pas, obținând două promovări succesive – performanță rară și extrem de dificilă la nivel național.

„Am promis cu doi ani în urmă promovări succesive și am reușit. Succesul meu a deranjat anumite cercuri din oraș și au apărut interesele”, a spus Bordeianu.

Printre reproșurile care i s-au adus se numără o discuție amicală, la începutul anului, cu reprezentanții echipei Șoimii Gura Humorului, în contextul speculațiilor din iarnă privind o posibilă fuziune și o întâlnire cu primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, care l-a chemat luni după meciul de promovare pentru a-l felicita și a discuta despre pregătirile stadionului pentru Liga a II-a.

Bordeianu subliniază că a răspuns invitației oficiale a primarului, considerând că refuzul ar fi fost o greșeală.

Fostul președinte executiv a declarat că nu rezonează cu viziunea noului președinte Ciprian Anton și nu acceptă să rămână într-o poziție formală, fără putere de decizie. „Nu vreau să fiu un element de decor. Clubul este ca un copil al meu și vreau să construiesc, nu să tai frunză la câini.”

El își dorește o discuție amiabilă cu finanțatorul principal, Marius Neagu, pentru o separare civilizată, fiecare mergând pe drumul său. „Cel mai corect ar fi să ne înțelegem de la om la om.”

Marian Bordeianu a negat categoric orice implicare în eventuale aranjamente din meciul de la Bacău de acum câteva luni, așa cum se sugerează acum pe diverse canale, și a solicitat public deschiderea unei anchete de către organele competente (DNA, Procuratură, DIICOT). El susține că mesajele vehiculate recent reprezintă o capcană și cere verificarea tuturor jucătorilor care au participat la acel meci.

Deși recunoaște că a primit oferte de la alte cluburi din țară, Bordeianu spune că prioritatea sa este clarificarea situației la Cetatea 1932. „Clubul a fost creat pentru suceveni și așa trebuie să rămână”, a concluzionat el.

Marian Bordeianu rămâne, cel puțin formal, președinte executiv până la finalizarea procedurilor, dar viitorul său în proiect depinde de discuțiile cu conducerea clubului.