Mini-bibliotecă în aer liber la Suceava: un raft cu cărți de Eminescu și nu numai, pentru toți cititorii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O nouă inițiativă frumoasă prinde contur în municipiul Suceava, respectiv instalarea unui raft de cărți care, începând de luni, va funcționa ca o mini-bibliotecă publică în aer liber, invitând sucevenii să redescopere plăcerea lecturii în spații deschise.

Raftul găzduiește deja opere de Mihai Eminescu – atât poezie, cât și proză – alături de lucrări ale altor scriitori români și universali.

Cărțile vor putea fi răsfoite pe loc sau împrumutate pentru acasă, cu rugămintea ca cititorii să le returneze ulterior sau să le înlocuiască cu alte volume, astfel încât raftul să rămână mereu plin.

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu al Primăriei Suceava, menit să încurajeze lectura în spațiile publice, să promoveze responsabilitatea față de bunurile comune și să stimuleze schimbul de cărți între oameni. Oricine dorește poate contribui la acest proiect donând volume noi sau aflate în bună stare, pe care le poate lăsa direct în raft.

„Prin această inițiativă ne propunem să încurajăm lectura în aer liber și să susținem un mod frumos de a împărtăși bucuria cărților”, se arată în anunțul autorităților locale.

Dacă proiectul va avea succes, Primăria Suceava intenționează să extindă rețeaua de mini-biblioteci în mai multe zone ale municipiului.

Sucevenii sunt invitați să descopere acest nou colț de cultură, să citească și să „dea mai departe bucuria lecturii”.