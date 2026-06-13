Femeie depistată beată la volan pe DN 29 în Dumbrăveni: alcoolemie de aproape 1 mg/l în aerul expirat

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Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au depistat vineri seară o șoferiță care conducea sub influența alcoolului pe DN 29 – Calea Națională, pe direcția Suceava – Botoșani.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 23:10, în localitatea Dumbrăveni, când echipajul de poliție a oprit pentru un control de rutină un autoturism marca Volkswagen. La solicitarea documentelor, polițiștii au legitimat conducătoarea auto, o femeie din zonă.

Având în vedere că aceasta emana halenă alcoolică puternică, a fost testată cu aparatul etilotest din dotare, rezultatul indicând o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiții, femeia a fost condusă la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, secția UPU, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările continuă pentru finalizarea dosarului și stabilirea tuturor împrejurărilor.