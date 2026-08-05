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Înșelăciune prin metoda „Maradona” în Suceava. O femeie a pierdut 1.450 de lei


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Marți, 4 august 2026, în jurul orei 11:15, o femeie din Suceava a fost înșelată cu suma de 1.450 de lei de un bărbat necunoscut, prin metoda cunoscută sub denumirea „Maradona”.

Potrivit declarațiilor, victima a fost abordată pe stradă de un bărbat care i-a propus să-i schimbe euro la un curs mai avantajos. Femeia a acceptat și s-a deplasat cu acesta într-un gang din apropiere, unde i-a înmânat 500 de euro și a primit în schimb 2.600 de lei. Considerând că bărbatul este corect, i-a mai solicitat schimbarea a încă 500 de euro.

După ce a numărat banii și a constatat că lipsesc 50 de lei, femeia i-a înapoiat suma. Bărbatul a adăugat o bancnotă de 50 de lei și i-a restituit banii. Victima s-a îndreptat spre autoturism fără a mai verifica din nou suma. Abia când a ajuns la mașină a descoperit că îi lipsesc 1.450 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.


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