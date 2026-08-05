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Acasă Falticeni Înșelăciune prin metoda „angajat de bancă” la Fălticeni. Un bărbat a transferat...

Înșelăciune prin metoda „angajat de bancă” la Fălticeni. Un bărbat a transferat 17.600 de lei


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Un bărbat din zona Fălticeni a sesizat, marți, 4 august 2026, Poliția Municipiului Fălticeni că a fost victima unei înșelăciuni.

Potrivit declarațiilor, pe 21 iulie 2026, persoana vătămată a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept lucrător din cadrul BCR – Celula Protectivă. Acesta i-a spus că este victima unei fraude bancare și că, pentru a-și proteja banii din cont, trebuie să-i transfere într-un cont al instituției, de unde i-ar putea ridica ulterior de la orice sucursală BCR.

În aceeași zi, victima a efectuat un transfer de 17.600 de lei din contul personal către contul indicat de presupusul angajat al băncii.

Pe 3 august 2026, bărbatul a fost contactat din nou de aceeași persoană, care i-a solicitat să contracteze un credit prin aplicația Revolut. Abia atunci a realizat că a fost înșelat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.


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