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Accident mortal pe DN 2E, la Sasca. Un biciclist de 60 de ani a decedat


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Miercuri, 5 august 2026, în jurul orei 01:00, pe DN 2E, pe raza localității Sasca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui biciclist.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, un bărbat de 60 de ani din Sasca se deplasa pe bicicletă pe direcția Gura Humorului – Fălticeni. Acesta a virat brusc spre stânga și a fost acroșat de o autoutilitară Renault condusă de un bărbat de 40 de ani din Fălticeni, care circula pe aceeași direcție.

În urma impactului, biciclistul a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 din Codul Penal.\


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