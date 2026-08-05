Accident pe Calea Unirii din Suceava. Două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite ușor

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Marți, 4 august 2026, în jurul orei 11:45, pe Calea Unirii din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a două persoane.
Un bărbat care conducea o autoutilitară Mercedes Benz pe banda a doua, dinspre Calea Burdujeni către strada Ana Ipătescu, nu s-a asigurat la schimbarea pe banda întâi, în proximitatea intersecției cu strada Cernăuți. Vehiculul a acroșat bordura, a fost proiectat frontal într-un stâlp de iluminat public, iar ulterior a lovit un autoturism Fiat care circula pe aceeași direcție.
În urma impactului, o femeie de 36 de ani și o fetiță de 6 ani, pasagere în taxiul Fiat, au fost rănite ușor. Ambele au fost transportate cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde li s-au stabilit diagnostice de traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoștinței. Fetița a suferit și o contuzie la gamba stângă.
Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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