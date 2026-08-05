Proiect PNRR finalizat în centrul Sucevei: trei blocuri din Asociația de Proprietari nr. 3 au fost renovate energetic

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Proiectul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Nr. 3 – Lot 1” a fost finalizat, a anunțat Primăria Suceava.

Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C5 – Valul Renovării, a avut o valoare totală de 14.351.800,90 lei (TVA inclus), din care 13.531.236,77 lei au reprezentat cheltuieli eligibile.

Lucrările au vizat trei clădiri rezidențiale multifamiliale situate pe străzile Ștefan cel Mare și Vasile Alecsandri, cu o suprafață totală desfășurată renovată de 11.549,34 mp. Intervențiile au inclus izolarea termică a clădirilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu soluții eficiente energetic, refacerea finisajelor interioare și exterioare, modernizarea acoperișurilor, precum și reabilitarea instalațiilor de încălzire și iluminat. A fost instalat și un sistem de panouri fotovoltaice de 12 kW, destinat alimentării spațiilor comune.

Execuția a fost realizată de SC Energo Construcții Civile și Industriale SRL, cu subcontractant SC Tehnoelectric SRL, în perioada 10 martie 2025 – 30 august 2026. Valoarea lucrărilor a fost de 9.331.241,49 lei, fără TVA.

Proiectul contribuie la reducerea consumului de energie, scăderea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea confortului termic și acustic al locatarilor. Intervențiile au un impact pozitiv și asupra aspectului urbanistic al zonei centrale. Lucrările au fost executate cu respectarea documentațiilor tehnico-economice și a avizelor, imobilele fiind situate în zona de protecție a monumentelor istorice.