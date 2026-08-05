IPS Calinic a alcătuit un Decalog al virtuților Sfântului Ioan Iacob Hozevitul: Fă în inima ta o pustie asemenea Hozevei, ca, în toate împrejurările vieții, înstrăinându-te de cele trecătoare, să aduci slavă Preasfintei Treimi.

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La prăznuirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog care ilustrează câteva dintre virtuțile cuviosului ce și-a lucrat mântuirea în pustia Hozevei.

Ierarhul îndeamnă credincioșii ca, despătimindu-și trupul, mintea și inima, să imite viețuirea întru Hristos a Sfântului Ioan Iacob și să-și ostoiască dorul după Cer.

Decalogul cuprinde zece îndemnuri duhovnicești:

Fă în inima ta o pustie asemenea Hozevei, ca, în toate împrejurările vieții, înstrăinându-te de cele trecătoare, să aduci slavă Preasfintei Treimi. Redescoperă taina chipului lui Dumnezeu întipărit în adâncul ființei tale, transformând, prin rugăciune, timpul într-o neîncetată întâlnire cu Ziditorul tău. Iubește adevărul și păzește dreapta credință cu demnitate și statornicie, oriunde te-ai afla, fără a te lăsa prins de vâltoarea vremurilor. Îmbracă-te cu smerenia lui Hristos, înălțându-ți mintea și inima doar către Cel Preaînalt, căci smerenia te ridică mai presus de orice laudă lumească. Călește-te în încercările vieții, căci acestea te curățesc spre a te uni cu Hristos, Cel Care, prin răstignire, a prefăcut Crucea în Lumină. Fii tu însuți Evanghelie vie, semănător al păcii în lume, mărturisind prin viața și faptele tale despre dragostea lui Dumnezeu și frumusețile Ortodoxiei. Prețuiește-ți rădăcinile și cultura neamului, asemenea Sfântului Ioan de la Neamț, și fă din ele un sprijin și un izvor de curaj pentru drumul tău în viață. Folosește cuvântul, scris sau rostit, ca instrument al iubirii și al zidirii sufletelor, nu ca sabie care rănește și distruge. Transformă fiecare zi într-o Liturghie, aducând faptele tale ca jertfă plăcută lui Dumnezeu, și astfel vei descoperi că viața însăși devine rugăciune. Păstrează aprins în sufletul tău dorul de cer, hrănindu-l prin credință, fapte bune și iubire de Dumnezeu, astfel încât, la sfârșitul călătoriei pământești, să-L întâlnești pe Hristos Domnul.