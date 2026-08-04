Femeie din Dărmănești, reținută în arest după un accident pe DN 2. Alcoolemia a depășit 3,1 g/l

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Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava au dispus, în această seară, reținerea pentru 24 de ore și încarcerarea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a unei femei de 37 de ani din comuna Dărmănești, pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit rezultatelor analizelor, la prima probă biologică de sânge femeia a înregistrat o alcoolemie de 3,12 g/l, iar la a doua probă 2,95 g/l.

Evenimentul rutier s-a produs luni, 3 august 2026, în jurul orei 12:40, pe DN 2, între localitățile Pătrăuți și Dărmănești. Femeia conducea un autoturism Audi pe sensul dinspre Dărmănești spre Suceava și, pe fondul nerespectării distanței față de vehiculul din față, a lovit din spate un autoturism Hyundai. În urma impactului, mașina Hyundai a fost proiectată în autoturismul care circula pe sensul opus.

Din accident nu au rezultat victime. Conducătorii au fost testați cu aparatul etilometru, iar femeia a înregistrat o valoare de 1,853 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost condusă la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările au fost continuate sub aspectul infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul Penal. Femeia urmează să fie prezentată unității de parchet competente pentru dispunerea măsurilor procesuale.