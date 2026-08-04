Angela Gheorghiu, pe scena „Simfonii de Toamnă”. Ediție aniversară cu o legendă a operei, pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava

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Festivalul „Simfonii de Toamnă” ajunge la a XIII-a ediție și aduce, pe 4 septembrie 2026, pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava, una dintre cele mai așteptate prezențe din cariera evenimentului: soprana Angela Gheorghiu. Organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, festivalul se desfășoară anul acesta pentru prima dată pe parcursul a două seri și confirmă, încă o dată, statutul de reper cultural al orașului.

În seara de 4 septembrie, publicul sucevean va avea ocazia rară de a o asculta live pe artista care a cucerit scenele de la Covent Garden și Metropolitan Opera. Angela Gheorghiu, recunoscută pentru vocea sa unică și prezența scenică magnetică, și-a consolidat statutul de stea mondială după debutul legendar din 1994 în rolul Violettei din „La Traviata” la Royal Opera House, spectacol transmis live de BBC. De-a lungul carierei, a cântat pe cele mai prestigioase scene ale lumii și a primit numeroase distincții, printre care Gramophone Awards, Classical BRIT, Diapason d’Or și Echo Klassik. A fost decorată cu Ordinul „Steaua României” și a primit titlul de Artist al Păcii UNESCO.

Organizatorii au pregătit o ediție specială, gândită ca un moment de excelență artistică, care continuă tradiția de 13 ani a festivalului de a aduce la Suceava nume de greutate din lumea muzicii clasice. Biletele pentru locurile din zonele apropiate scenei sunt deja puse în vânzare, iar achiziționarea lor reprezintă o contribuție simbolică la menținerea standardelor ridicate ale evenimentului.

Detalii complete despre program, bilete și actualizări pot fi găsite pe site-ul oficial simfoniidetoamna.ro, precum și pe paginile de social media ale organizatorilor. Partenerii media ai ediției sunt Magic FM, Rock FM și Kiss FM.

„Simfonii de Toamnă” rămâne, astfel, unul dintre cele mai vizibile proiecte culturale ale Rotary Club Suceava-Bucovina, un eveniment care, an de an, adună mii de suceveni în jurul muzicii de calitate și transformă inima orașului într-o scenă a rafinamentului artistic.