Omul-Păianjen revine pe marele ecran: marțea aceasta, te bucuri de proiecțiile filmului la preț special, la Iulius Mall Suceava

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Sunt filme pe care nu vrei să le ratezi în cinema, iar „Omul-Păianjen: O nouă zi” este, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate pelicule ale anului. Dacă plănuiai deja să-l vezi pe marele ecran, marțea aceasta ai încă un motiv să ajungi la Iulius Mall Suceava: pe lângă biletul la prețul special de 19,9 lei, te bucuri și de oferte 1+1 în food court și beneficii la cumpărături.

Pe 4 august, Cinema City din Iulius Mall Suceava proiectează unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, „Omul-Păianjen: O nouă zi”, în regia lui Destin Daniel Cretton. După evenimentele din „Spider-Man: No Way Home”, Peter Parker încearcă să-și continue viața într-o lume care nu-și mai amintește cine este, în timp ce își asumă, în continuare, rolul de protector al New York-ului. Din distribuție fac parte Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal și Mark Ruffalo. Filmul poate fi urmărit de la orele 11.30 și 15.50 și, ca în fiecare marți, toate producțiile 2D pot fi văzute la prețul special de 19,90 lei.

Dacă vii împreună cu cei mici, poți alege și animația „Povestea Peștelui Posac”, care rulează de la ora 11.20. Aventurile Domnului Fish și ale lui Pip îi poartă într-o călătorie spectaculoasă în căutarea legendarului „Shimmer”, capabil să îndeplinească orice dorință.

Ziua continuă cu ofertele pregătite în zona food court. La Spartan primești 1+1 gratuit la Leonidas, la :Yumm beneficiezi de 1+1 gratuit la orice Roll, iar la Noodle Pack la Fried Ice Cream. Dacă preferi preparatele asiatice, Wok Full îți oferă 1+1 gratuit la Cheesy Crispy, iar Gioia Gelato la toate sortimentele de înghețată. Tot marți, la Auchan, dacă îți cumperi orice sandwich cu MyCLUB, primești o cafea gratuită.

Marțea ta poate fi și mai avantajoasă dacă alegi să faci cumpărăturile la Iulius Mall Suceava. Bonurile încărcate în aplicația Fidelity îți aduc puncte duble, iar pentru fiecare 300 de lei cheltuiți primești un cec cadou în valoare de 50 de lei.

Vino marțea aceasta la Iulius Mall Suceava și trăiește aventura alături de Omul-Păianjen, pe marele ecran!