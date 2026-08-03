Modernizare pe DJ 155P, în comuna Fântâna Mare. Se toarnă asfalt pe un tronson de trei kilometri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că se continuă modernizarea drumurilor județene cu un nou tronson important: DJ 155P, pe raza comunei Fântâna Mare, care nu a mai fost asfaltat din 2014.

În aceste zile, drumarii toarnă un nou covor asfaltic pe o distanță de aproximativ trei kilometri. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni.

Dincolo de tronsonul aflat acum în asfaltare, există o porțiune de drum doar de balast și piatră, situată în extravilanul comunei, care necesită o modernizare completă. Pentru această secțiune a fost deja finalizată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), urmând să fie lansată licitația pentru proiectare și execuție.

„Pas cu pas, continuăm modernizarea drumurilor județene, cu cel mai mare buget alocat până acum pentru infrastructura rutieră a județului”, a transmis Gheorghe Șoldan.