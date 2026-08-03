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Au fost lansate procedurile pentru concursul de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava


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Consiliul Județean Suceava a demarat procedurile pentru organizarea concursului destinat ocupării funcției de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Postul este vacant din 24 martie 2025, data de la care a demisionat fostul manager, dr. Alexandru Calancea. Conducerea interimară a unității medicale este asigurată în prezent de Larisa Blanari.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a anunțat că au fost deja întocmite și transmise adrese către spitale publice și centre universitare, în vederea constituirii comisiei de concurs. „Nu au fost primite răspunsurile la toate adresele de la cei solicitați”, a precizat oficialul.

După formarea comisiei, concursul trebuie organizat în termen de 50 de zile. Potrivit vicepreședintelui CJ Suceava, există șanse ca examenul să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie sau în cursul lunii octombrie.

Postul de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava a fost vacantat în luna martie 2025 după ce dr. Alexandru Calancea a renunțat la funcție.

Unitatea medicală a fost apoi condusă interimar de dr. Mircea Jurchiș Irimie până în septembrie 2025, iar apoi funcția de manager a fost ocupată interimar de ec. Larisa Blanari.


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