Accident de motoscuter între Salcea și Verești: Un bărbat de 80 de ani, în stare gravă

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Un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost rănit grav luni, într-un accident de circulație produs pe drumul dintre localitățile Salcea și Verești.

Conform informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, victima se afla pe un motoscuter și ar fi fost acroșată de un autovehicul mai mare.

La fața locului a intervenit un echipaj medical de tip C.

Pacientul a fost găsit în stare gravă, politraumatizat și în comă.

Echipajul a acordat primul ajutor și a stabilizat starea victimei.După intervenția medicală de urgență, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Cauzele exacte ale producerii accidentului și împrejurările în care a avut loc evenimentul sunt stabilite de polițiștii care efectuează cercetările.