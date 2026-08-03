Accident de motocicletă la Salcea: doi tineri răniți grav după ce vehiculul s-a răsturnat în șanț

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Duminică, 2 august, în jurul orei 18.50, un tânăr de 28 de ani din comuna Hănțești a pierdut controlul asupra motocicletei pe care o conducea pe strada Rezervorului (D.C. 62) din localitatea Salcea. Vehiculul marca Honda a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul consolidat din beton al drumului comunal.

În urma impactului, atât conducătorul, cât și pasagerul acestuia, un tânăr de 24 de ani din orașul Salcea, au suferit vătămări corporale grave. Ambii au fost transportați cu ambulanțele sosite la fața locului la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Diagnosticul preliminar stabilit pentru conducătorul motocicletei a fost politraumatism prin accident rutier, cu contuzii la ambele coate. Pasagerul a fost diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier, traumatism toraco-abdominal, contuzie la cotul drept și la ambii genunchi.

Conducătorului i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.