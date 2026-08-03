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Un autoturism BMW a luat foc pe strada Putna din Burdujeni la scurt timp după ce i-au fost efectuate lucrări la alternator


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Un autoturism marca BMW a luat foc duminică, 2 august 2026, pe strada Putna din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Poliția a fost sesizată prin 112 în jurul orei 15:37.

Foto ilustrativ

Potrivit cercetărilor, proprietara mașinii, o femeie de 33 de ani din municipiul Suceava, își ridicase autoturismul de la un service pe 31 iulie 2026, după ce mecanicii efectuaseră lucrări la alternator. În intervalul 31 iulie – 2 august, femeia a utilizat normal vehiculul.

Duminică, în jurul orei 15:30, aceasta a parcat BMW-ul pe strada Putna. După aproximativ cinci minute a auzit țipete pe stradă și a observat că de sub capotă ieșea fum, provenind de la un incendiu izbucnit în zona alternatorului.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor care au dus la izbucnirea focului.


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