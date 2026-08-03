În incendiul din Ițcani au ars garajul, anexa și 37 de panouri fotovoltaice

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Un incendiu a izbucnit duminică, 2 august 2026, la anexa unei locuințe situate pe strada Gheorghe Doja din cartierul Ițcani al municipiului Suceava, în zona Centrofarm. Poliția a fost sesizată prin 112 în jurul orei 14:31.

La fața locului, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au identificat proprietara imobilului, o femeie de 68 de ani. Aceasta a declarat că focul a pornit din camera tehnică a locuinței, unde se afla centrala termică, și s-a extins la panourile solare și la bunurile depozitate în anexă.

Atât proprietara, cât și soțul acesteia au primit îngrijiri medicale la fața locului după ce au inhalat de fum, însă au refuzat transportul la spital. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava a intervenit, a localizat și a stins incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă. Nu s-au înregistrat victime omenești, ci doar pagube materiale.

Potrivit pompierilor, sursa probabilă de aprindere a fost un scurtcircuit electric produs la un conductor defect sau suprasolicitat. În urma focului au ars garajul pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, anexa de circa 50 de metri pătrați acoperită cu tablă, aproximativ 40 de metri pătrați din acoperișul bucătăriei, 37 de panouri fotovoltaice, un invertor, o baterie de 12 kW, un motor auto, o remorcă și alte materiale combustibile.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.