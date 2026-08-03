Incendiu în noapte la Frătăuții Vechi. Pompierii au salvat locuința în construcție și casele vecine

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Luni, 3 august, în jurul orei 00.18, pompierii au fost anunțați prin apel la 112 despre un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Frătăuții Vechi. La intervenție au participat militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești. Au fost mobilizate opt autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră o construcție anexă și acoperișul casei de locuit, clădiri aflate în corp comun. Există pericol de propagare atât la o altă locuință aflată în construcție pe aceeași proprietate, cât și la casele învecinate.

Intervenția a fost finalizată la ora 02.10, când incendiul a fost lichidat. Au ars în totalitate anexa și acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 180 de metri pătrați. Flăcările au distrus încăperile locuinței și două ferestre termopan de la a doua casă de pe proprietate.

Cauza probabilă a izbucnirii a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric deteriorat sau neizolat corespunzător. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să salveze locuința în construcție și casele vecine, împreună cu bunurile aflate în acestea.

Pentru prevenirea unor situații similare, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice cu personal autorizat, să controleze și să înlocuiască cordoanele uzate ale echipamentelor electrice, să nu suprasolicite prizele și să nu folosească instalații electrice improvizate.