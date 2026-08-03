Cod Galben de caniculă în județul Suceava. Valul de căldură persistă în zilele următoare

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 3 august, ora 10.00, până vineri, 7 august, ora 10.00, privind valul de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale.

Luni și marți, fenomenul va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge până în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest, iar pe litoral se vor situa între 28 și 33 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20–26 de grade, pe arii tot mai extinse.

Pentru județul Suceava ANM a emis avertizare Cod Galben valabilă luni, 3 august, de la ora 10.00, până marți, 4 august, ora 10.00. În această perioadă, valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu ITU care atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20–22 de grade.

Un al doilea Cod Galben, valabil marți, 4 august, de la ora 10.00, până miercuri, 5 august, ora 10.00, vizează, printre altele, cea mai mare parte a Moldovei. Valul de căldură se va extinde și intensifica. Pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și ITU care atinge pragul critic. Temperaturile maxime vor ajunge până la 37–38 de grade în unele regiuni, iar nopțile tropicale vor continua, cu minime de 20–24 de grade.