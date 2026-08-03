Sinodul Mitropolitan a aprobat noi mănăstiri și metocuri în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

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Luni, 3 august 2026, la Reședința mitropolitană din Iași s-a întrunit Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. La ședință au participat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu ceilalți ierarhi ai Mitropoliei, printre care și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte privind viața bisericească. Pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Sinodul a aprobat ridicarea Schitului de călugări „Sfântul Nectarie” (Bărnărel) la rang de mănăstire, cu denumirea Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina” (Bărnărel).

De asemenea, a fost aprobată înființarea a trei metocuri de călugări în subordinea Mănăstirii Putna: Metocul „Sfântul Ignatie Teoforul și Sfântul Filaret cel Milostiv” de la Izvoarele Sucevei, Metocul „Acoperământul Maicii Domnului” de la Poiana Jiji și Metocul „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Trifon” de la Gălănești.

Sinodul a avizat dăruirea unui fragment din sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria pentru Mănăstirea Vadu Negrilesei, aflată în cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Au fost desemnați și noi membri titulari și supleanți din partea Arhiepiscopiei pentru Consistoriul Mitropolitan Monahal, până la finalizarea mandatului 2025-2029.

În cadrul aceleiași ședințe au fost discutate și alte subiecte de competența Sinodului Mitropolitan, inclusiv probleme de ordin patrimonial și educațional, precum și propuneri de acordare a rangului de arhimandrit, care vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.