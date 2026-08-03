Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a finalizat proiectul PNRR CexForD, dedicat impactului evenimentelor climatice extreme asupra pădurilor

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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță finalizarea proiectului „Compound extreme events from a long-term perspective and their impact on forest growth dynamics” (CexForD), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat și CDI, Investiția I8.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, între iulie 2023 și iunie 2026, și a avut o valoare totală de 6.992.496,81 lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 1.415.771,78 euro.

Obiectivul general a vizat identificarea factorilor determinanți ai evenimentelor climatice extreme compuse, la scară regională și locală, precum și evaluarea impactului acestora asupra dinamicii ecosistemelor forestiere. Prin utilizarea datelor climatice și dendrocronologice, cercetările au contribuit la înțelegerea modului în care pădurile răspund la schimbările climatice și la evaluarea vulnerabilității și adaptabilității acestora.

În cadrul proiectului au fost evaluate mecanismele care controlează variabilitatea și tendințele evenimentelor extreme în estul Europei, a fost investigată sensibilitatea climatică a zâmbrului (Pinus cembra) și a speciilor de stejar (Quercus sp.) pe baza inelelor anuale ale arborilor, au fost reconstruite parametri climatici prin metode integrative și au fost elaborate scenarii privind evoluția frecvenței și intensității acestor evenimente pentru perioada 2021–2100.

Infrastructura de cercetare a fost consolidată prin achiziția de echipamente moderne pentru analize dendrocronologice și de anatomia lemnului, echipamente TIC, un sistem de digitalizare a preparatelor microscopice (slidescanner) și o autoutilitară echipată ca laborator mobil pentru activități de teren.

Rezultatele au fost valorificate prin publicarea a peste 15 articole științifice în reviste internaționale din categoriile Q1 și Q2 (ținta asumată fiind de 5) și prin prezentări la 7 conferințe naționale și internaționale. Proiectul a susținut activitatea doctoranzilor și postdoctoranzilor, iar universitatea a obținut certificarea „HR Excellence in Research” acordată de Comisia Europeană, după aderarea la Carta Europeană a Cercetătorilor și la Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

Prin implementarea CexForD, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a creat condiții pentru cercetare avansată în climatologie, dendrocronologie și studiul impactului schimbărilor climatice asupra pădurilor. Infrastructura și rezultatele obținute vor susține activități viitoare de cercetare și vor oferi un fundament științific pentru strategii de adaptare și management durabil al ecosistemelor forestiere.