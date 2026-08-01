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Comuna Bilbor din județul Harghita, cea mai înaltă localitate din județ, situată la doar câțiva kilometri de Vatra Dornei, va găzdui în perioada 21–23 august 2026 prima ediție a Bilbor Offroad Fest. Evenimentul combină trasee 4×4 pe niveluri de dificultate, un concurs cu obstacole, muzică live, food trucks și camping într-o depresiune vulcanică din inima Carpaților, la 1.050 metri altitudine.

Festivalul așteaptă până la 100 de echipaje 4×4 pe trasee marcate, cu asistență și recuperare pe toată durata celor trei zile. Sâmbătă are loc concursul 4×4 pe traseu cu obstacole, dotat cu premii în produse off-road în valoare totală de 10.000 de lei. În vale, publicul are acces liber la concerte live în fiecare seară – THE ROCK (tribut AC/DC), Baba Novak, Live Expression Band – și DJ WELLKROW, plus un bonfire de tabără care ține până dimineața. Zona de food court va avea 12 food trucks, 15 standuri comerciale și o expoziție cu 10 exponate auto.

„Bilbor e un loc pe care natura l-a construit parcă special pentru offroad — o depresiune la 1.050 de metri, înconjurată de păduri și culmi vulcanice. Ne dorim un festival care să aducă împreună comunitatea 4×4 din toată țara și, în același timp, să pună Bilborul pe harta evenimentelor mari din România”, a declarat Șerban Paul, organizatorul evenimentului.

Organizatorii sunt Șerban Paul (Times Lagoon SRL) și Primăria Comunei Bilbor. Taxa de participare pentru echipaje este de 100 de lei pe mașină și include accesul pe trasee în toate cele trei zile, camping și kitul de participant. Intrarea pentru vizitatori este liberă. Se estimează între 500 și 1.000 de vizitatori pe zi. Partener media radio exclusiv este Kiss FM.

Înscrierile și detalii complete sunt disponibile pe offroadfestbilbor.ro și pe pagina @bilboroffroadfest.