Cetatea 1932 Suceava, învinsă de Concordia Chiajna la debutul în Liga a II-a

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Cetatea 1932 Suceava a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii a II-a Casa Pariurilor, fiind învinsă cu 3-1 de Concordia Chiajna, pe Stadionul Areni, în fața a peste 3.500 de spectatori.



Formația pregătită de Petre Grigoraș a început curajos, Răducan creând prima situație periculoasă după doar 20 de secunde.

Oaspeții au deschis însă scorul în minutul 11, prin Mihai Bălașa, care a profitat de o lovitură de colț. Concordia și-a dublat avantajul în minutul 20, prin Chamorro, iar Cetatea a fost aproape de a răspunde imediat, Ferhaoui trimițând mingea în bară un minut mai târziu.

Până la pauză, partida a rămas deschisă. Ciobanu a intervenit bine în minutul 32, oaspeții au ratat o ocazie uriașă, David a șutat periculos în minutul 34, iar Golofca a salvat de pe linia porții în minutul 39. Un gol al Concordiei din minutul 40 a fost anulat pentru ofsaid.



Sucevenii au revenit mai hotărâți după pauză și au redus din diferență în minutul 55. Portarul oaspeților a respins șutul lui Fülöp, iar David a reluat mingea în plasă, stabilind scorul de 1-2.

Cetatea a forțat egalarea: Răducan a fost aproape în minutul 66, Golofca a șutat pe lângă în minutul 72, Fülöp a ratat o ocazie mare în minutul 78, iar Perju a încercat și el poarta în minutul 83.

Concordia a închis partida în minutul 85, prin Carnat, scor final 1-3. Alb-albaștrii au continuat să atace până la final, Golofca ratând ocazii importante în minutele 86 și 90+1.

Antrenorul Petre Grigoraș a început cu: Ciobanu – Ilie, Perju, Cimbru, Golofca, David, Farcaș, Cerlincă, Bujor, Ferhaoui și Răducan. Au mai intrat Bai, Mihai, Fülöp, Aftanache și Vișinar.

În etapa următoare, Cetatea 1932 Suceava o va întâlni în deplasare pe ASA Târgu Mureș.