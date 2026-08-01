Viceprimarul Dan Ioan Cușnir reacționează la acuzațiile lui Lucian Harșovschi privind achiziția de 155.000 de euro a Primăriei Suceava

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Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a transmis sâmbătă o replică dură la declarațiile fostului viceprimar Lucian Harșovschi, pe care le consideră false și lansate cu scopul de a crea confuzie. Cușnir respinge afirmația că Primăria ar fi cumpărat două garaje cu 155.000 de euro și precizează că, în realitate, a fost achiziționat fostul restaurant „La Coteț” din zona cartodromului.

Potrivit viceprimarului, Primăria a cumpărat 449 de metri pătrați de teren și 426 de metri pătrați de construcții, pentru suma de 155.000 de euro. Imobilul a fost evaluat de un expert autorizat ANEVAR, iar valoarea stabilită este semnificativ mai mică decât cea solicitată inițial de proprietar.

Dan Ioan Cușnir susține că această achiziție era necesară pentru a putea continua două proiecte importante: amenajarea a aproximativ 500 de locuri de parcare în zona cartodromului și realizarea unei zone de relaxare în spatele clădirii. Fără cumpărarea terenului și a construcției, spune el, aceste proiecte nu ar fi putut avansa.

Viceprimarul afirmă că solicitarea de explicații formulată de Lucian Harșovschi nu a fost susținută nici măcar de colegii săi de partid din Consiliul Local, și că nimeni nu s-a raliat demersului. Cușnir califică acuzațiile drept o minciună preluată fără verificare și respinge orice interpretare potrivit căreia evaluarea ar fi fost dubioasă, insistând că procedura a fost transparentă și legală.

În mesajul său, viceprimarul face și referiri la un dosar penal în care fostul viceprimar ar figura, prezentând situația ca pe o tentativă a acestuia de a muta atenția de la propriile probleme.