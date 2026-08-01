Cod Galben de caniculă în nordul Moldovei. Val de căldură intens până miercuri

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 1 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00, privind un val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

Potrivit ANM, sâmbătă, duminică și luni valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. De marți, 4 august, fenomenul se va extinde și se va intensifica și în sudul și sud-estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade pe litoral și vor ajunge până la 39…40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…25 de grade, la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

Pentru perioada imediat următoare, ANM a emis și avertizări Cod Galben.

Sâmbătă, 1 august, între orele 10:00 și 10:00 ale zilei de duminică, Codul Galben vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. În aceste zone se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.

Duminică, 2 august, Codul Galben rămâne valabil pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și pentru jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor oscila între 33 și 37 de grade, iar nopțile vor continua să fie tropicale, cu minime de 20…22 de grade.

Județul Suceava, aflat în jumătatea nordică a Moldovei, se află sub Cod Galben atât sâmbătă, cât și duminică. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime.