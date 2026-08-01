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„Progresul nu are nevoie de cuvinte mari.” Primarul Vasile Rîmbu anunță continuarea lucrărilor pe strada Iacob Zadik


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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis vineri seara, pe pagina sa de socializare, un mesaj legat de stadiul lucrărilor de pe strada Iacob Zadik. Edilul a anunțat că s-a ajuns la ieșirea de pe Iacob Zadik spre bulevardul principal și că echipa va continua intervențiile.

În mesajul său, primarul a subliniat că, pentru o administrație, o stradă poate reprezenta doar o poziție într-un proiect, însă pentru locuitorii din zonă este cel mai important lucru. „Și ținem cont de asta”, a precizat Vasile Rîmbu.

Edilul a făcut referire și la promisiunile și dezamăgirile din trecut, explicând că tocmai acest context l-a determinat să aleagă o altă abordare: „Știu promisiunile și dezamăgirile din trecut. Ăsta e și motivul pentru care am tăcut, și am făcut.”

Mesajul a fost însoțit de hashtag-ul #FacemSuceavaBine, cu mențiunea „pentru toți”.


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