Conferință la Siret despre fraudele informatice: „Cea mai mare vulnerabilitate nu este tehnologia, ci omul”

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Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în parteneriat cu Primăria Orașului Siret, a organizat vineri, 31 iulie 2026, conferința „Arhitectura fraudei în era digitală”, un eveniment dedicat informării, prevenirii și dezvoltării competențelor de securitate digitală. Activitatea s-a desfășurat la Centrul Educațional pentru Învățare Permanentă din Siret și a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sistemului bancar, ai mediului privat și ai comunității locale.

Mesajul central al conferinței a fost unul clar: în prezent, cea mai exploatată vulnerabilitate nu este tehnologia, ci omul. Dacă în trecut infractorii cibernetici urmăreau să spargă sisteme informatice, astăzi încearcă, înainte de toate, să manipuleze oamenii. În spatele apelurilor în care escrocii pretind că sunt angajați ai băncilor, al mesajelor cu investiții „cu profit garantat”, al e-mailurilor care cer transferuri urgente de bani sau al linkurilor primite prin SMS se află tehnici de inginerie socială, prin care sunt exploatate emoții precum teama, graba, încrederea sau dorința de câștig.

Evenimentul a fost deschis de primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, care a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile publice, autoritățile locale și partenerii din mediul privat pentru creșterea nivelului de siguranță digitală a cetățenilor. Iustinian Andrei Leșinschi, reprezentant Ro-GDPR și specialist în protecția datelor, a vorbit despre rolul factorului uman în asigurarea securității informațiilor și despre importanța respectării normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Perspectivele operative asupra criminalității informatice au fost prezentate de comisarul-șef Marius Grigoraș, ofițer specialist în combaterea criminalității informatice din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Investigații Criminale. Acesta a analizat principalele tendințe ale fenomenului la nivelul județului Suceava, provocările din investigarea infracțiunilor informatice și modurile de operare ale infractorilor, accentuând rolul esențial pe care îl au informarea și vigilența în prevenirea victimizării.

Erica Chiteală, director al CEC Bank – filiala Suceava, a vorbit despre fraudele prin metoda creditului, explicând modul de operare al infractorilor și măsurile pe care cetățenii le pot lua pentru a evita astfel de situații. Comisarul-șef Ileana Iacob, ofițer specialist în prevenirea criminalității din cadrul IPJ Suceava, a evidențiat faptul că ingineria socială reprezintă, în prezent, principalul vector utilizat în fraudele cibernetice. Au fost prezentate mecanismele psihologice pe care se bazează aceste atacuri, exemple concrete de manipulare și recomandări practice pentru dezvoltarea unor reflexe de siguranță.

Conferința s-a încheiat cu intervenția lui Valentin Boghean, reprezentant ASSIST Software, care a prezentat rolul soluțiilor tehnice moderne în protejarea organizațiilor împotriva amenințărilor cibernetice, urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri.

Organizatorii au reafirmat că prevenirea criminalității informatice nu poate fi realizată exclusiv prin mijloace tehnice sau prin intervenția unei singure instituții. Într-un context în care atacurile devin tot mai complexe și mai convingătoare, parteneriatul interinstituțional, educația continuă și responsabilitatea individuală sunt elementele-cheie ale unei societăți digitale reziliente.

Pentru că, în era digitală, siguranța începe cu o întrebare simplă: „Este sigur ceea ce urmează să fac?”