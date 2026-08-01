Handbaliștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-au calificat în finala Jocurilor Europene Universitare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a reușit o performanță importantă la Jocurile Europene Universitare 2026, calificându-se în finala competiției după ce a învins, vineri seara, formația Universității din Zagreb cu scorul de 32-26 (20-12 la pauză).

Partida, disputată în Italia, la Salerno, a fost controlată de la început de studenții suceveni, care au reușit o primă repriză foarte bună și au mers la vestiare cu un avantaj consistent. În repriza a doua, echipa antrenată de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a gestionat bine diferența de scor și a obținut victoria care le asigură prezența în finală.

Golurile echipei USV au fost înscrise de Botond Balazs (7), Cătălin Zarițchi (5), Teodor Ilucă (5), Bogdan Niculaie (4), Codrin Radu (3), Codrin Dascălu (3), Sorin Grigore (2), Alexandru Bologa (2) și Emanuel Șerban (1). În teren au mai evoluat Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Eduard Rusu, Andrei Bruj și Bogdan Doboșeru.

Stafful tehnic al delegației este format din Iulian Andrei – șef de delegație, Răzvan Gavriloaia – antrenor principal, Bogdan Șoldănescu – antrenor secund și George Morari – kinetoterapeut.

În finala Jocurilor Europene Universitare, handbaliștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava vor întâlni Universitatea din Alicante (Spania). Meciul decisiv este programat sâmbătă, de la ora 18:00, tot la Salerno.