Consilierii PSD Suceava propun reducerea abonamentului de reședință pentru parcări de la 500 la 100 de lei pe an



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Grupul celor 10 consilieri locali PSD din Consiliul Local al municipiului Suceava a depus un proiect de hotărâre prin care solicită modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiu. Principala măsură vizată este reducerea tarifului pentru abonamentele de reședință de la 500 de lei la 100 de lei pe an, în încercarea de a diminua presiunea financiară resimțită de suceveni.

Proiectul prevede, totodată, măsuri compensatorii pentru persoanele care au achitat deja abonamentele la tariful majorat de 500 de lei, astfel încât acestea să nu fie dezavantajate odată cu eventuala aprobare a noilor prevederi. Social-democrații propun și o scădere cu aproximativ 20% a tarifelor pentru abonamentele generale de parcare, precum și modificarea programului de funcționare a parcărilor cu plată, de la intervalul actual la orele 08:00–16:00.

Documentul depus include o serie de măsuri menite să modernizeze și să eficientizeze sistemul de parcare din municipiu. Printre acestea se numără reglementarea utilizării locurilor destinate încărcării autovehiculelor electrice, astfel încât șoferii să nu plătească și tariful de parcare pe durata încărcării. Se propune introducerea unei perioade de grație după finalizarea încărcării, tariful urmând să se aplice doar în cazul ocupării nejustificate a stației după expirarea acestui interval.

Consilierii PSD solicită, de asemenea, clarificarea drepturilor și obligațiilor titularilor de abonamente, precum și simplificarea unor proceduri administrative, pentru ca sistemul de parcare să devină mai ușor de utilizat și mai corect pentru toți cetățenii.

Prin aceste modificări, grupul consilierilor locali PSD își propune un sistem de parcare mai echitabil, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor sucevenilor.