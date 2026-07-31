Târgul „Lume, lume… Hai la târg!” a fost deschis oficial la Muzeul Satului Bucovinean

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Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat vineri, alături de directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, la deschiderea oficială a târgului „Lume, lume… Hai la târg!”, eveniment care transformă, timp de trei zile, Muzeul Satului Bucovinean într-un spațiu viu al tradițiilor și meșteșugurilor autentice.

Aproape 90 de meșteri populari, producători locali și anticari din județul Suceava, din alte zone ale țării și din Republica Moldova îi așteaptă pe vizitatori cu o ofertă bogată și diversă. La standuri pot fi găsite ceramică, icoane, costume populare, obiecte din lemn, piele și lână, podoabe tradiționale, ii și țesături, ouă încondeiate, produse apicole, dulcețuri, siropuri, condimente, produse din lavandă, preparate tradiționale și numeroase obiecte de artizanat. Fiecare stand ascunde o poveste și oameni care duc mai departe meșteșuguri și tradiții specifice locurilor din care vin.

Programul târgului este completat de spectacole folclorice și momente artistice dedicate publicului de toate vârstele. Sâmbătă, de la ora 18:00, pe scena Muzeului Satului Bucovinean va urca Paul Surugiu – Fuego, într-un concert dedicat iubitorilor de muzică românească.

„Îi invit pe toți sucevenii și pe turiști să vină la «Lume, lume… Hai la târg!». Nu vă opriți doar să cumpărați. Stați de vorbă cu meșterii și producătorii. În spatele fiecărui stand este o poveste despre oameni, despre tradiții și despre meșteșuguri păstrate de generații. Veți întâlni meșteri și producători din Bucovina și din toate colțurile României, dar și din Republica Moldova, oameni care își împărtășesc cu drag experiența și pasiunea pentru ceea ce creează”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei și finanțat de Consiliul Județean Suceava.