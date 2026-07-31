Polițiștii suceveni și cei din Cernăuți, exerciții practice pentru combaterea braconajului și a infracțiunilor silvice

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În perioada 30-31 iulie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat cel de-al treilea atelier de lucru din cadrul proiectului european ARTEMIS – Advanced Response for Enforcement of Biodiversity Law and Investigation System (Sistem avansat de acțiune pentru protejarea biodiversității). Evenimentul a reunit polițiști români și ucraineni, alături de specialiști ai Direcției Silvice Suceava, într-un efort concret de consolidare a cooperării transfrontaliere în lupta împotriva infracțiunilor de mediu.

Atelierul de lucru nr. 3 face parte din seria celor patru evenimente bilaterale prevăzute în proiect și urmărește dezvoltarea unor proceduri comune de intervenție, adaptate provocărilor specifice zonei de frontieră româno-ucrainene. La activități au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și ai Departamentului Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți, Ucraina – partenerii proiectului – precum și specialiști din cadrul Direcției Silvice Suceava, organizație asociată. Structurile de poliție acționează pe baza atribuțiilor de prevenire, control și investigare a faptelor de mediu, în timp ce silvicultorii oferă suportul de specialitate legat de administrarea și protejarea fondului forestier.

Un element central al atelierului l-au constituit exercițiile practice desfășurate în fondul forestier administrat de Direcția Silvică Suceava, în zona Pătrăuți, situată în Situl Natura 2000. Cadrul ales a permis simularea unor intervenții în teren, în condiții specifice ariilor naturale protejate. Unul dintre exerciții a fost dedicat prevenirii și combaterii delictelor din sfera braconajului, iar cel de-al doilea a vizat investigarea faptelor din domeniul silvic. Participanții au desfășurat activități concrete de identificare, documentare și gestionare a unor situații operative, urmărind dezvoltarea unor răspunsuri rapide și eficiente în combaterea infracționalității de mediu.

În spiritul colaborării bilaterale care stă la baza proiectului, reprezentanții ambilor parteneri au prezentat cadrul legislativ național, competențele instituționale și modul de organizare a activităților de prevenire și investigare a infracțiunilor de mediu. Partenerii din Ucraina au expus particularitățile sistemului de aplicare a legii și ale intervențiilor operative din țara lor, facilitând astfel schimbul de experiență, compararea practicilor și identificarea unor soluții comune pentru o cooperare transfrontalieră mai eficientă.

În cadrul atelierului au fost prezentate și utilizate echipamentele achiziționate prin proiect, procesul de dotare fiind finalizat cu succes. Acestea includ două autoturisme de teren destinate deplasărilor în zone greu accesibile, binocluri, binocluri cu termoviziune și lanterne profesionale. Demonstrațiile practice au arătat modul în care aceste dotări sprijină activitățile de supraveghere, observare, documentare și intervenție în teren, contribuind la creșterea capacității operaționale a structurilor implicate.

Proiectul ARTEMIS are ca obiectiv principal consolidarea capacității operaționale a autorităților de aplicare a legii în combaterea infracționalității de mediu în zona transfrontalieră Suceava–Cernăuți. Acest obiectiv este urmărit prin dotarea instituțiilor partenere cu echipamente specializate, elaborarea unui plan comun de acțiune și desfășurarea de activități comune de instruire și exerciții practice. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, se derulează în perioada 25 aprilie 2025 – 25 octombrie 2026 și este implementat în parteneriat cu Departamentul Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți. Direcția Silvică Suceava este implicată în calitate de organizație asociată.

Valoarea totală a proiectului este de 377.111,01 euro, din care 339.399,90 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.