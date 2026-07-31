Lucian Harșovschi, suspiciuni legate de modul în care Primăria Suceava a cumpărat cu 155.000 de euro „două garaje” din zona Cartodrom

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Consilierul local Lucian Harșovschi a reacționat vineri, 31 iulie 2026, după ce, la inițiativa primarului Vasile Rîmbu, a fost aprobată cumpărarea a „două garaje” din zona Cartodrom, pentru suma de 155.000 de euro.

Fostul viceprimar nu comentează valoarea tranzacției, însă atrage atenția asupra modului în care s-a desfășurat procedura. Potrivit cronologiei prezentate de acesta, proprietarul a depus cererea privind cumpărarea de către Primărie pe 12 iunie 2026. Primăria a emis dispoziția de constituire a comisiei de negociere și cumpărare pe 20 iulie 2026, iar în aceeași zi comisia a negociat pe baza unui raport de evaluare întocmit la 1 aprilie 2026 și a semnat procesul-verbal al negocierii.

Harșovschi subliniază că raportul de evaluare a fost realizat la solicitarea Primăriei cu peste două luni înainte ca proprietarul să depună cererea oficială. „Cum este posibil ca Primăria să solicite, încă din luna martie, întocmirea unui raport de evaluare pentru o cerere care, oficial, avea să fie depusă abia pe 12 iunie 2026?”, întreabă consilierul.

Acesta cere o explicație administrativă prezentată public. În lipsa ei, succesiunea documentelor ridică, în opinia sa, întrebări legitime care merită analizate cu atenție.

Lucian Harșovschi face și o precizare: a votat proiectul de regenerare urbană sustenabilă a zonei Cartodrom (punctul 10 de pe ordinea de zi). El afirmă că susține investițiile care respectă legea, sunt transparente și răspund interesului public, subliniind că procedurile prin care sunt cheltuiți banii publici trebuie să fie clare și explicabile cetățenilor.