Accident rutier la Costișa: un tânăr de 25 de ani a fost extras din autoturismul ieșit în afara carosabilului

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Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți au intervenit vineri seara, 31 iulie 2026, pe raza localității Costișa, comuna Frătăuții Noi, după un accident rutier anunțat la 112 la ora 20:25.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au ajuns o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

La sosirea forțelor de intervenție, un autoturism era ieșit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto se afla încarcerat. Cu ajutorul echipamentelor din dotare, pompierii au reușit să extragă victima, un bărbat în vârstă de 25 de ani. Tânărul era în stare de inconștiență, însă prezenta funcții vitale. După ce a fost stabilizat, acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La fața locului se afla și o tânără de 20 de ani, care nu a fost implicată în accident, dar a suferit un atac de panică. Un alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a preluat-o și a transportat-o la o unitate spitalicească.