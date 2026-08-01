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Putna: 140 de baloți de fân de pe remorca unui tractor au ars într-un incendiu inițiat de la o țigară nestinsă


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Pompierii militari ai Gărzii de intervenție Vicovu de Sus au intervenit vineri seara, 31 iulie 2026, în localitatea Putna, la un incendiu anunțat la 112 la ora 19:26.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, ardea încărcătura de baloți de fân depozitată pe remorca unui tractor agricol, existând pericolul ca flăcările să se propage la construcțiile din gospodăriile aflate în apropiere.

Cel mai probabil, furajele s-au aprins din cauza fumatului în locuri nepermise.

În incendiu au ars aproximativ 140 de baloți de fân. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite și au reușit să salveze locuințele din apropiere.


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