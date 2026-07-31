Bărbat din Frasin, găsit cu arsuri după ce s-a autoincendiat. Poliția a deschis dosar penal

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Un bărbat de 62 de ani din orașul Frasin a fost găsit joi dimineață, 30 iulie 2026, cu arsuri pe corp, pe raza localității Ostra, după ce s-a autoincendiat.

Potrivit poliției, la ora 08:50, lucrătorii Postului de Poliție Ostra au fost sesizați prin SNUAU 112 de un bărbat din comuna Stulpicani, satul Vadul Negrilesei, care a anunțat că o persoană s-a autoincendiat. Echipa operativă a Poliției orașului Frasin a stabilit că cei doi locuiesc pe raza comunei Ostra.

Bărbatul de 62 de ani acuza de aproximativ două săptămâni dureri în tot corpul și urma un tratament medicamentos. În noaptea de 29 spre 30 iulie, în jurul orei 03:00, s-a simțit rău și a mers în camera sa. Dimineața, în jurul orei 08:30, a fost găsit în fața imobilului, dezbrăcat complet și cu arsuri pe corp.

Întrebat de cel care l-a descoperit, bărbatul a declarat că s-a autoincendiat deoarece nu mai suporta durerile. Acesta a fost preluat conștient de ambulanță.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Poliției orașului Frasin, urmând ca măsurile procedurale să fie dispuse prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.