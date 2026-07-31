Tânăr din Frasin trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce a înjunghiat un alt tânăr din Ostra

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Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest preventiv pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor.

Potrivit datelor din dosar, la data de 6 iulie 2026, în jurul orei 19:30, inculpatul, împreună cu doi prieteni, s-a deplasat într-o localitate vecină celei de domiciliu, unde s-au întâlnit cu un grup de fete. Aceștia au discutat până în jurul orei 22:30, după care s-au îndreptat spre centrul localității, cu intenția de a pleca acasă.

În jurul orei 22:40, grupul a întâlnit aproximativ 5-10 tineri, printre care se afla și persoana vătămată. A avut loc un schimb de replici între inculpat și victimă, pe fondul faptului că primii nu erau din zonă. La un moment dat, inculpatul a scos un cuțit și, fără un motiv anume, i-a aplicat persoanei vătămate două lovituri prin înjunghiere: una în partea stângă a toracelui și alta în zona pubiană. Apoi a strigat către prieteni să fugă și a părăsit locul faptei, fiind urmărit de grupul de tineri, dar fără a fi identificat pe loc.

Un martor a sesizat incidentul prin apel la 112, iar un echipaj de ambulanță a transportat victima la spital. Diagnosticul stabilit a fost plagă înjunghiată hemitorace stâng și plagă înjunghiată în regiunea pubiană, leziuni care au necesitat 23-24 de zile de îngrijiri medicale.

În sarcina inculpatului s-a reținut că, prin loviturile aplicate cu cuțitul în zone vitale, a prevăzut posibilitatea suprimării vieții victimei, pe care nu a urmărit-o, dar a acceptat-o. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru judecare.