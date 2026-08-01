O femeie din Pojorâta a pierdut aproximativ 45.000 de euro într-o înșelăciune cu o pretinsă moștenire din Franța

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O femeie de 51 de ani din comuna Pojorâta a fost indusă în eroare de persoane necunoscute și a transferat sume importante de bani, crezând că urmează să intre în posesia unei moșteniri de 150.000-175.000 de euro provenite din Franța.

Potrivit petiției înregistrate pe 29 iulie 2026 la Secția 11 Poliție Rurală Pojorâta, în perioada 12 mai 2022 – 23 martie 2025, femeia a fost contactată pe WhatsApp și prin e-mail de persoane necunoscute.

Acestea i-au prezentat documente electronice, fotografii, acte de donație și înscrisuri aparent oficiale, solicitându-i în mod repetat plata unor taxe notariale, comisioane bancare, taxe judiciare și costuri de transfer.

Crezând în veridicitatea demersurilor, victima s-a deplasat de mai multe ori la unități bancare și a efectuat transferuri succesive către conturi indicate de înșelători, precum și prin Western Union, în tranșe cuprinse între 350 și 2.200 de euro.

Plățile au continuat și în perioada septembrie 2023 – martie 2025.Deși în cursul anului 2023 a început să aibă suspiciuni, femeia a continuat corespondența, fiind determinată de promisiunile de recuperare a sumelor deja achitate și de remiterea moștenirii.

Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 45.000 de euro.

În urma verificărilor și după consultarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.