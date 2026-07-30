Magia filmului în aer liber revine la Suceava: O nouă ediție a „Ice Movie in Summertime” aduce proiecții gratuite în două weekenduri

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Asociația Hope 4 Humanity anunță lansarea celei de-a patra ediții a evenimentului „Ice Movie in Summertime”, care a devenit deja o tradiție pentru tinerii și locuitorii județului Suceava. Proiectul, finanțat prin programe dedicate tineretului și susținut de Consiliul Județean Suceava, readuce magia cinematografiei sub cerul liber și oferă sucevenilor de toate vârstele un weekend de relaxare, filme și activități interactive.

Ajuns la a patra ediție, evenimentul își propune să continue succesul din anii precedenți, când sute de participanți – în special tineri și copii – au umplut spațiile dedicate pentru a se bucura de proiecțiile în aer liber alături de prieteni sau de oameni noi. „Ice Movie in Summertime” nu este doar un simplu cinema sub stele, ci și o platformă de informare interactivă despre oportunitățile adresate tinerilor, cu accent pe implicarea civică, socializare și petrecerea timpului liber într-un mod constructiv.

Ediția din acest an aduce proiecții cu titluri surpriză, atent selecționate pentru seri de vară memorabile, alături de momente interactive de informare și conectare. Participanții sunt încurajați să vină cu propria pătură, pentru a urmări filmele în cel mai confortabil mod, într-o atmosferă relaxantă alături de familie și prieteni. Accesul rămâne complet gratuit, evenimentul fiind deschis întregii comunități.

Proiecțiile și activitățile se vor desfășura în două weekenduri. În perioada 31 iulie – 2 august, programul este următorul:

31 iulie – Zona de Agrement a Râului Suceava;

1 august – Parcul Tătărași;

2 august – Uzina de Apă (Strada Apeductului nr. 720019, Suceava).

În al doilea weekend, 28–30 august, evenimentul continuă astfel:

28 august – Statuia Ecvestră a lui Ștefan cel Mare;

29 august – Parcul Tătărași;

30 august – Zona de Agrement a Râului Suceava.

Organizatorii îi invită pe cei interesați să urmărească canalele oficiale de social media ale asociației pentru a afla programul detaliat, locațiile exacte și titlurile filmelor. Detalii suplimentare sunt disponibile și la adresa https://bit.ly/IceMovieinSummerTime4.

Evenimentul face parte din proiectul „Summer2YOUth”, implementat de Asociația Hope 4 Humanity și finanțat de Consiliul Județean Suceava, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Prin acest proiect, asociația își propune să creeze pe parcursul verii contexte prin care tinerii și întreaga comunitate să se conecteze, să participe la activități educative, culturale și recreative și să descopere oportunități de implicare în viața comunității.