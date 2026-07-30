Val de căldură și caniculă pe arii tot mai extinse. Temperaturile vor urca până la 39 de grade, iar nopțile devin tropicale

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de joi, 30 iulie, ora 10:00, până luni, 3 august, ora 10:00. În acest interval, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat pe aproape întreg teritoriul țării, aducând disconfort termic accentuat, caniculă și nopți tropicale.

Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Joi, 30 iulie, fenomenul se va resimți mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar apoi, pe arii restrânse, și în restul țării.

Canicula se va instala în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Începând de vineri, 31 iulie, zonele afectate se vor extinde treptat către Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor oscila, în general, între 33 și 37 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, sâmbătă (1 august) și duminică (2 august), valorile vor urca până la 38–39 de grade.

Nopțile vor deveni tropicale în vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 20 și 23 de grade, iar în Dealurile de Vest vor atinge 23–24 de grade.

Meteorologii atrag atenția că valul de căldură nu se va opri la începutul săptămânii viitoare. Fenomenul va persista și se va intensifica în perioada 3–9 august, vremea devenind caniculară, cu disconfort termic accentuat pe arii extinse.