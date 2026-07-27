Evenimentul dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale, amânat din cauza grevei SANITAS. Noua dată: 4 august



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ca urmare a grevei generale anunțate pentru data de 28 iulie 2026 în sistemul sanitar, evenimentul dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale, programat inițial pentru mâine, a fost amânat. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan.

Manifestarea va avea loc marți, 4 august 2026, începând cu ora 11:00, în fața Pavilionului de Boli Infecțioase al spitalului. Organizatorii mulțumesc pentru înțelegere și îi așteaptă pe toți cei interesați la noua dată stabilită.

Evenimentul constă în vernisajul expoziției de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”, organizat de Secția Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în colaborare cu Asociația Institutul Bucovina. Expoziția aduce împreună fotografiile realizate de Ilker Sam Dağli și Casandra Burz-Pînzaru-Dağli, alături de lucrările de grafică semnate de Mihai Pânzaru PIM, toate oferite cu generozitate pentru această inițiativă.

Vernisajul va fi completat de intervențiile curatorului Mihai Pânzaru PIM, ale criticului de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, de un moment muzical susținut de prof. Johannes Raimund Onesiuc, precum și de un moment poetic oferit de Adela Șulfea, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș”.

Organizatorii subliniază că evenimentul își propune să arate că vindecarea înseamnă nu doar tratament, ci și empatie, sensibilitate și apropiere de oameni, într-un dialog între medicină și artă.