Primăria Suceava continuă emiterea de abonamentelor de parcare. Vasile Rîmbu: Locurile de parcare sunt despre echitate, nu privilegii

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Primăria Municipiului Suceava anunță începerea emiterii abonamentelor de parcare, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 2025.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat că măsura vizează, în primul rând, cetățenii municipiului, proprietari de autovehicule, și că opiniile împărțite pe această temă sunt ascultate, însă „dreptul de veto” le aparține sucevenilor care locuiesc și își parchează mașinile în aceste zone.

„Locul de parcare oferă un beneficiu exclusiv, deci o taxă (care va scădea, în viitor) este firească. Vom continua procedurile de atribuire, și fiindcă foarte mulți suceveni o cer, dar și pentru că drumul Sucevei e spre o civilizație urbană spre care, cred, tindem cu toții. Pentru că ordinea nu costă, însă dezastrul și haosul – da”, a transmis primarul.

Edilul a precizat că parcarea de lângă casă începe cu respectul pentru oraș, prin dialog, transparență, reguli corecte și fără conflicte între vecini. Locurile de parcare, a adăugat el, sunt despre echitate, nu despre privilegii, iar „programul de zi” are o logică: un autoturism venit ocazional în zonă nu trebuie să afecteze confortul riveranilor.

Dacă un loc rezervat este ocupat de o mașină neautorizată, Poliția Locală este pregătită să intervină.

Conform anunțului oficial, emiterea abonamentelor continuă cu alte zone după cum urmează:

Zona Mărășești 1 – începând cu 31 iulie 2026, de la ora 14:00

Zona Sf. Vineri – începând cu 4 august 2026, de la ora 14:00

Cererile se depun exclusiv online, pe platforma parcari.primariasv.ro. Harta zonelor și a locurilor de parcare este disponibilă pe aceeași platformă.

Pentru obținerea abonamentului trebuie încărcate cartea de identitate (cu domiciliul sau reședința în zona parcajului) și certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte că solicitantul este proprietar sau utilizator. Solicitantul trebuie să aibă taxele și impozitele locale achitate la zi, verificarea fiind făcută ulterior de personalul Serviciului Parcări.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic, la numărul 0725.055.135.