Festivalul-Concurs de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” și-a desemnat laureații celei de-a XV-a ediții. Marele Premiu a ajuns la un tânăr din Botoșani

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Duminică, 26 iulie 2026, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrăveni a găzduit cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă”. Manifestarea, dedicată păstrării și transmiterii tradiției bătutului toacei în rândul tinerei generații, a fost organizată de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, în parteneriat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Dumbrăveni.

La ediția din acest an au participat 35 de copii și tineri din parohii ale județelor Suceava, Iași și Botoșani. Prin prestațiile lor, concurenții au demonstrat interes, dăruire și respect față de arta bătutului toacei, contribuind la transmiterea unei tradiții de mare valoare spirituală.

Evoluțiile au fost evaluate de un juriu format din pr. protopop Ionel Doru Budeanu (Parohia Salcea), pr. Băițan Cristian Turenschi (Biserica „Sfântul Gheorghe” Burdujeni) și Simona Elena Cotos (Centrul Cultural „Bucovina”).

Marele Premiu al concursului a fost acordat lui Sandu David Nectarie, din Botoșani.

La categoria copii 3–6 ani, premiul I a fost câștigat de Logofătu Iustina (Dumbrăveni), urmată de Roman Damian (Dumbrăveni) și Ioniță Elena (Dumbrăveni). Mențiuni au primit Ștefan Salome, Roman Casian și Roman Iosif, toți din Dumbrăveni.

La clasele I–IV, primul loc i-a revenit lui Isăcescu Marius Constantin (Bălăceana), locul al doilea lui Vornicu Alexandru (Rotunda), iar locul al treilea lui Logofătu Ștefan (Dumbrăveni). Mențiuni au obținut Mihăilă Dimitrie (Rotunda), Roman David (Dumbrăveni) și Cârneală Anastasia (Cumpărătura).

La categoria claselor V–VIII, premiul I a fost adjudecat de Lupașcu Daria (Dumbrăveni), locul al doilea de Caliniuc Andrei Filip (Dumbrăveni), iar locul al treilea de Roman Alexandra (Dumbrăveni). Mențiuni au primit Gănuț Gabriel și Vizitiu Emil (ambii din Rotunda), precum și Agache Darius (Dumbrăveni).

La categoria elevi de liceu, școli de meserii și studenți, primul loc a fost ocupat de Grecu Andrada Florentina (Iași), urmată de Grecu Narcis Constantin (Iași) și Gavril Paula (Rotunda). Mențiuni au fost acordate lui Morar Luca (Cumpărătura), Roman Ecaterina și Ștefan Naomi (ambele din Dumbrăveni).

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Festivalul-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă” continuă să apropie copiii și tinerii de valorile spirituale și de tradiția liturgică ortodoxă. Organizatorii au felicitat toți participanții și au mulțumit membrilor juriului, îndrumătorilor, părinților și partenerilor care au sprijinit desfășurarea acestei ediții, contribuind la transmiterea tradiției bătutului toacei către noile generații.