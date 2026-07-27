Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Bărbat reținut în arest la Vatra Dornei pentru conducere fără permis și...

Bărbat reținut în arest la Vatra Dornei pentru conducere fără permis și refuz de testare a alcoolemiei


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii din Vatra Dornei au intervenit în noaptea de duminică spre luni, 27 iulie 2026, după o sesizare primită prin 112, în jurul orei 00:16, privind un conflict pe strada Unirii. Un bărbat a anunțat că, împreună cu două femei, a avut o discuție contradictorie cu șoferul unui autoturism marca Volkswagen Polo, aflat în fața magazinului „La Tania”.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a oprit regulamentar autoturismul. În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că bărbatul de 51 de ani din comuna Crucea, care se afla la volan, nu posedă permis de conducere.

Deoarece prezenta halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat să efectueze testarea cu aparatul etilometru. Acesta a refuzat. Ulterior, a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde, în prezența personalului medical din cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe, a refuzat în mod expres și recoltarea de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere și pentru refuzul de a se supune prelevării de probe biologice, fapte prevăzute de articolele 335 alineatul (1) și 337 din Codul Penal. Cercetările sunt efectuate de lucrătorii Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Vatra Dornei.

Pe baza probatoriului administrat, organele de cercetare penală urmează să dispună reținerea bărbatului pentru o durată de 24 de ore. Acesta va fi escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Festivalul-Concurs de Toacă „Lemnul Sfânt care Cântă” și-a desemnat laureații celei...

Rata de promovare la Examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea...

Accident rutier în Vicovu de Sus. Un copil de 5 ani...